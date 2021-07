Il grande freddo di Niedermayr per l'estate di CAMERA. E in Project Room la rivincita della fotografia italiana fuggita all'estero

Curato da Giangavino Pazzola, il percorso espositivo di Emergency Exit include immagini provenienti da tre serie di lavori ideati da Clavarino dall’inizio della sua carriera sino ad oggi.

Nelle opere appartenenti a Italia o Italia (2010-2014), realizzate dopo il trasferimento in Spagna, Clavarino riguarda al territorio di origine con uno sguardo rinnovato, esplorando il paesaggio italiano come un luogo del passato. Con i lavori di The Castle (2011-2016), si interroga invece sul significato di Europa come identità politica individuale e collettiva, immortalandone in bianco e nero quei simboli che generano identificazione, stereotipi e tensioni. L’esito di tale percorso è un invito a interrogarsi sull’importanza del patrimonio culturale condiviso come elemento centrale per dare forma a un clima che accomuna cose, persone, città.

Il frammento e il dettaglio quasi irrilevante caratterizzano anche i lavori della serie Eel Soup (2016-2020), dove parti di corpi e di luoghi si dispiegano e si avvolgono, si flettono e si toccano in maniera armoniosa per l’occhio del fotografo, ma rischiano di essere trascurabili o invisibili all’attenzione del mondo. Con questo progetto, mostrando il contatto tra organico e inorganico esaltato anche dal dialogo delle fotografie con le sculture realizzare insieme all’artista Tami Izko (Cochabamba, 1984), Clavarino mette in luce la debolezza delle relazioni contemporanee e la necessità di costruire realtà accoglienti fatta di vicinanza, coesistenza e condivisione.