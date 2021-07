Bertola (M4O): "Ci opporremo a nuovi inceneritori e ampliamento Gerbido"

"Ci opporremo in ogni sede contro l'ipotesi di nuovi inceneritori da costruire in Piemonte, compreso quello ipotizzato nell'area di Novi Ligure. Anche l'ampliamento dell'impianto del Gerbido è fuori discussione" lo afferma Giorgio Bertola , consigliere regionale movimento 4 Ottobre .

"Le proposte per gestire l'emergenza rifiuti che ha messo sul tavolo l'assessore all'ambiente Marnati, emerse in Commissione regionale, vanno infatti nella direzione opposta rispetto a quanto chiesto dall'Europa e da quanto messo in evidenza da tutti i principali studi scientifici. Gli inceneritori sono antieconomici e pericolosi per la salute della comunità: il presente e il futuro della gestione dei rifiuti guarda alla riduzione e al riciclo in ottica rifiuti zero" prosegue il consigliere regionale.