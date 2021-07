Psi e Articolo uniti per le Comunali con Lo Russo, ecco chi sono i candidati

Psi e Articolo Uno uniti per le Comunali di Torino, dove appoggiano senza esitazioni “Stefano Lo Russo”. I due partiti ieri sera hanno definito l’accordo per costituire una lista insieme per le elezioni, dopo mesi di confronto.

Negli scorsi giorni si erano rincorsi rumors che Articolo 1, così come già fatto dai Verdi, abbandonasse la coalizione del centrosinistra per correre insieme al M5S per le Amministrative. Un’ipotesi a cui il segretario provinciale Matteo Cantamessa dice no, pur ribandendo l’apertura ad alleanze con i pentastellati per il ballottaggio. “I sondaggi – spiega – ci dicono che nessun candidato sarà vincente al primo turno. Comprendiamo la difficoltà di una parte del centrosinistra a stipulare patti, ma già con il Conte bis noi abbiamo sempre interloquito con il Movimento". "Già un anno fa, -prosegue - quando Chiara Appendino ipotizzava un’asse giallorosso, ritenevamo utile un accordo di questo tipo. Poi non è stato possibile e alle Primarie abbiamo sostenuto Enzo Lavolta, che era l’unico candidato aperto su questo fronte. Se dopo la Regione, non vogliamo lasciare anche il Comune al centrodestra sarà necessario allargare il campo ai grillini al secondo turno”.

E sul fronte della candidature, per il Psi proveranno ad entrare in Sala Rossa Maria Grazia Bauducco responsabile e lavoratrice della Regione, l’ingegnere Roberto Portulano e come giovane lo studente siciliano fuori sede Giovanni Damaro. Per Articolo Uno si metterà in gioco in prima persona il segretario provinciale, la consigliera della Circoscrizione 8 Suad Omar, l’attivista per i diritti Francesco Miacola e la ricercatrice dell’Ires Piemonte Federica Laudisa.

“Lavoro, salute della scuola e dell’ambiente – spiegano Cantamessa e Matteo Avagliano del Psi – sono fondamentali e vitali per rilanciare una sinistra progressista, che parli soprattutto alle classi sociali più deboli”. “Siamo convinti che nella coalizione di centrosinistra ci sia lo spazio per portare avanti i temi discussi unitariamente auspicando la massima sensibilità ad un campo largo che risulti come proposta politica vincente nella nostra città” concludono.