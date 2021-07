Telecamere sui taxi, dalla Regione un bonus di 500 euro per mettere in sicurezza le vetture

Un bonus di 500 euro per permettere ai taxi e sulle vetture Ncc di installare telecamere a bordo delle vetture. E’ quanto deciso dalla Giunta Cirio, per migliorare la sicurezza dei lavoratori.

A rendere noto il provvedimento è l’assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca: “Grazie alla mia azione in Giunta regionale verranno dati 500 euro per ogni taxi e Ncc, in modo da implementare la sicurezza degli operatori del settore”. “La strada che ho deciso di suggerire, infatti, è quella di dotare le vetture di telecamere di sicurezza che possano scoraggiare aggressioni di malintenzionati. Con questi soldi, se vorranno, gli operatori potranno anche acquistare questo tipo di dispositivi” prosegue l’assessore.