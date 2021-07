Raccolta differenziata, nessuno come Torino quando si parla di lampadine esauste

Il Piemonte in leggera flessione, ma nessuno fa meglio di Torino se si parla di raccolta differenziata delle lampadine usate. Lo dice il consorzio Ecolamp, che nel primo semestre del 2021 ha gestito in tutta Italia 1.800 tonnellate di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). In particolare, il consorzio nazionale specializzato nel riciclo dei RAEE ha ritirato 903 tonnellate di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita (raggruppamento R4), e 897 tonnellate di sorgenti luminose esauste (raggruppamento R5).





Il calo? "Colpa" del Covid