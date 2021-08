Varazze (SV), Francesca e Filippo nuovamente in viaggio: a Torino a piedi per Dynamo Camp

Di nuovo in viaggio, di nuovo a piedi e per una giusta causa, raccogliere fondi per il Dynamo Camp.

Francesca Massa e Filippo Caviglia, marito e moglie, due anni fa avevano deciso di partire a piedi da Varazze a Milano per raccogliere donazioni per l'associazione, unica struttura italiana di Terapia Ricreativa pensata per ospitare minori le cui vite sono compromesse dalla malattia, per attività ludiche e sportive e un’esperienza di svago, divertimento, relazione e socialità in un ambiente naturale e protetto.

E da lunedì 2 agosto fino a venerdì 6 si rimetteranno in marcia per raggiungere Torino. Cinque giorni, 145 km, dal mare ai piedi delle Alpi.

Francesca e Filippo, mamma e papà di due bambini, residenti a Varazze, collaboratori del Dynamo e appassionati di camminate hanno così deciso di affrontare un'altra bella sfida.

"Percorreranno a piedi una distanza di 145 km, partendo da Varazze per arrivare a Torino. Il tutto, con il supporto continuo del Gruppo, che seguirà virtualmente i due camminatori, documentando la camminata sui social del Comitato Dynamici di Varazze. A questa loro grande impresa personale, è associato il desiderio di sostenere Dynamo attraverso la sensibilizzazione e una campagna di raccolta fondi" spiegano da Dynamo Camp Varazze.

Per contribuire ci si può collegare a questo link: https://my.dynamocamp.org/campagne/francesca-e-filippo-da-varazze-torino-a-piedi-per-dynamo-camp/