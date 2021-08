Nichelino verso le urne, i Popolari ufficializzano il loro appoggio alla candidata Sara Sibona

Si muovono i pezzi del mondo della politica e si delinea lo scenario in vista delle urne a Nichelino. I Popolari, infatti, ufficializzano il loro appoggio a Sara Sibona. E lo mettono nero su bianco.



"I rappresentanti della migliore tradizione del cattolicesimo politico, quella del popolarismo, dopo il serrato confronto avvenuto in queste settimane con il Polo delle Primarie e la candidata Sindaco Sara Sibona hanno costruito una solida convergenza per lavorare insieme per il rinnovamento politico di Nichelino - si legge in una nota ufficiale -. Grazie al lavoro del delegato popolare cittadino Enrico Cerrato che rappresenterà nella corsa elettorale i Popolari, questi convergono con la lista civica "Insieme per Nichelino" per contribuire ad una proposta amministrativa che i nichelinesi hanno gia premiato e che oggi vede in Sara una guida sicura".