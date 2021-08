Lotta alla Popillia Japonica, la Regione rilancia l'azione per il 2021 contro l'insetto che distrugge le piante

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte in collaborazione con Ipla, Istituto per le piante da legno e l’ambiente ha attivato nel mese di maggio il Piano di controllo della Popillia japonica per il 2021, con l’obiettivo di abbassare il livello della popolazione dell’insetto e di contenerne la diffusione.

Sul territorio vengono utilizzate due tipologie di trappole, quelle a forma di ombrello coperto da rete insetticida (sono 2400) per l’abbattimento diretto degli adulti e quelle a cattura massale (in numero ridotto) per monitorare l’andamento negli anni delle popolazioni.

Al tempo stesso sono stati effettuati oltre 800 controlli, e altri sono in corso, dei siti definiti di diffusione passiva della popillia, come ad esempio i parcheggi di auto e camion, i piazzali di carico e scarico, le stazioni di rifornimento carburante, le isole ecologiche, le aree pic-nic; in questi siti se necessario vengono effettuati sfalci della vegetazione o trattamenti insetticidi.

Inoltre sono in corso i controlli visivi in tutti i comuni in zona cuscinetto (zona con raggio di 10 chilometri che circonda quella infestata ovvero la zona focolaio) per verificare la presenza dell’insetto, con 1268 punti di osservazione ad oggi; e proseguono le sperimentazioni in vigneto, per trovare strategie di lotta efficaci, compresa la messa a punto di un prototipo per la raccolta meccanica degli adulti in vigneto in collaborazione con l’Università di Torino – DISAFA, .

Oltre al piano regionale di controllo l’Assessorato all’Agricoltura della Regione intensifica le informazioni attraverso il sito della Regione Piemonte e i canali social ufficiali, rivolgendosi ad agricoltori e viticoltori su che cosa si deve fare per combattere la popillia. Anche i cittadini possono ottenere informazioni utili per debellare l’insetto presente nei giardini e negli orti familiari: se al di fuori dei comuni già individuati possono segnalarne la presenza al Settore Fitosanitario e all’Ipla. Tutte le indicazioni nel dettaglio sono pubblicate al link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman