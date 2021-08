"Sorpresa" di fine estate per il sottopassaggio del Lingotto: ancora una chiusura, dal 23 agosto al 10 settembre

Nuova chiusura in vista per il sottopassaggio del Lingotto

Chiude ancora. Questa volta per la fine dell'estate (peraltro proprio quando chi è andato in vacanza starà facendo ritorno a casa). Il sottopassaggio del Lingotto riserva una nuova "sorpresa" ai residenti della zona di Borgo Filadelfia e ai torinesi che hanno intenzione di entrare in città da Sud, dopo aver abbandonato le autostrade.



Proseguono infatti i lavori per completare la viabilità interrata a servizio dell’area del nuovo palazzo della Regione e dunque l'accesso al sottopasso sarà vietato dal 23 agosto al 10 settembre per l’esecuzione delle lavorazioni in superficie (il completamento dei marciapiedi e collegamento utenze; riparazione/sostituzioni delle basi dei pannelli fonoassorbenti danneggiate da incidenti, sistemazione pavimentazione stradale bitumate e segnaletica orizzontale e verticale; posa di ventilatore jet fan sulla struttura in acciaio) e il completamento degli impianti a servizio.





Intanto vanno avanti anche i lavori nel cantiere del grattacielo. Si stanno attuando i lavori di cui alla perizia 7, approvata a dicembre 2019, e alla perizia 8 approvata a settembre 2020. Si tratta di una serie di interventi di adeguamento degli impianti elettromeccanici e altri di natura edile. Nel giugno di quest’anno è stata approvata inoltre la perizia di variante 9 che riguarda quegli interventi il cui progetto, necessitando di approfondimenti tecnici, non è rientrato nelle precedenti varianti per non rallentare i lavori (interventi edilizi ed impiantistici derivanti dalla modifica delle destinazioni d’uso dell’ex asilo, gli interventi edilizi e impiantistici derivanti dalle modifiche degli interrati della Torre laddove sono previste la palestra, la mensa e la control room).