La Cassa, tre incroci da mettere in sicurezza sulle strade provinciali

Lunedì 20 ottobre, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in Linea”, il sindaco di La Cassa, Claudio Amateis, accompagnato dalla vicesindaca Chiara Tuberga e dall’assessora Valeria Empoli, ha incontrato il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo per un confronto su di una serie di interventi per la razionalizzazione e la messa in sicurezza di tre incroci lungo la Strada Provinciale 181 di Caselette e la diramazione 3 della Provinciale 8. La stima del quadro economico degli interventi per mettere in sicurezza gli incroci è di circa 200.000 euro. Il Comune di La Cassa è disponibile a co-finanziare i lavori per ciascuno dei tre lotti in cui saranno suddivisi e programmati gli interventi. Il Comune ha chiesto alla Città Metropolitana di contribuire finanziariamente per la realizzazione dei lavori.

La priorità che il Comune di La Cassa e la Città metropolitana intendono perseguire con gli interventi proposti è in particolare la tutela della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti in alcuni snodi importanti del centro abitato. Durante l’incontro con gli amministratori di La Cassa il Vicesindaco Jacopo Suppo ha sottolineato l’attenzione che la Città metropolitana dedica al supporto dei piccoli Comuni e ha pertanto assicurato e confermato che sarà presa in considerazione la richiesta del contributo economico.