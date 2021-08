Porta Palazzo, sostituisce un ambulante ma vende prodotti abusivamente: oltre 5 mila euro di multa

Ieri mattina, gli agenti del Comando Territoriale Porta Palazzo della Polizia Municipale, durante un servizio ordinario di controlli sul mercato di piazza della Repubblica, hanno sanzionato una donna di nazionalità cinese che non aveva l'autorizzazione per vendere la propria merce.

La donna doveva sostituire il titolare del posteggio che per motivi famigliari non aveva potuto montare il banco ma, invece di vendere la merce del concessionario avente titolo, è stata colta a vendere articoli di abbigliamento di sua proprietà, priva delle dovute autorizzazioni.

Per la donna si è pertanto configurata la vendita abusiva e gli agenti hanno comminato una sanzione di oltre 5.000 euro per violazione all'art.49 comma 3 del Regolamento per la disciplina del Commercio su aree Pubbliche.

Inoltre sono stati posti sotto sequestro amministrativo ben 1441 capi di abbigliamento e tutte le attrezzature utilizzate per la vendita.

Nella stessa giornata, gli agenti di polizia municipale hanno rinvenuto 137 giocattoli posti in vendita senza le indicazioni minime prescritte dalla norma per la tutela del consumatore.

I giocattoli erano esposti su un banco del settore extralimentare gestito da un uomo di 31 anni di nazionalità marocchina ed erano privi dell'indicazione del nome dell'importatore e delle specifiche modalità d’uso.

Pertanto gli agenti hanno provveduto a porre le merci sotto sequestro amministrativo e a contestare al titolare dell’autorizzazione un verbale ai sensi del Decreto legislativo 206 del 2005, per un importo pari a 1.032 euro.

A seguito del controllo della documentazione commerciale, gli agenti sono risaliti al grossista che aveva rifornito il venditore ambulante, dove si sono recati poco dopo per un controllo. All'interno del magazzino, ubicato in corso Regina Margherita, gestito da un uomo di 30 anni di nazionalità cinese, gli agenti hanno posto sotto sequestro amministrativo altri 200 giocattoli, in violazione del Decreto Legislativo 54 del 2001, per mancanza del marchio CE.

Il titolare dell'attività è stato sanzionato per un totale di 3.000 euro.