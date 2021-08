Egitto a km Ø: quest’estate biglietti ridotti per chi raggiunge il Museo Egizio con i treni regionali

Grazie a un accordo con Trenitalia quest’estate chi raggiunge il Museo Egizio con i treni regionali può approfittare di speciali tariffe: oltre all’ingresso ridotto sul biglietto singolo (12 euro anziché 15 euro), è possibile ricevere lo sconto anche sul Family Ticket (2 adulti e 2 minori 28 euro anziché 30 euro).

È sufficiente essere in possesso di un biglietto o abbonamento regionale, sovraregionale o integrato Formula (per la riduzione sul Family Ticket almeno un membro della famiglia), valido da o per Torino, anche nei tre giorni precedenti o successivi alla data del viaggio.

Il titolo di viaggio va conservato durante la visita del Museo. La promozione è valida fino al 31 ottobre 2021.

Per raggiungere il Museo con i regionali veloci sono a disposizione collegamenti quotidiani con Milano, Genova, Cuneo, Savona, oltre ai regionali tra Torino e Aosta. Con oltre 300 treni del servizio ferroviario metropolitano (SFM), la città della Mole è connessa con tutta la Regione: Pinerolo e Chivasso, Alba ed Asti, Fossano, Rivarolo, Chieri, Susa e Bardonecchia. Per maggiori informazioni su orari e prezzi: www.trenitalia.com.

Resta comunque valido l’obbligo di prenotazione online dei biglietti d’ingresso al Museo. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulle modalità di ingresso consultare il sito www.museoegizio.it.