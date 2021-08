Realizzazione siti web: boom di richieste nel 2021

Per le aziende ed i professionisti autonomi il 2021 è l’anno della ripartenza: il momento giusto per uscire dalla crisi innescata dalla pandemia e dalle chiusure forzate che per molti sono state nel 2020 un duro colpo. Nella maggior parte dei casi, la chiave per la ripartenza è stata trovata online: non è certo un caso se nell’ultimo anno si è registrato un vero e proprio boom di richieste per quanto riguarda la realizzazione di siti web. D’altronde, ormai tutte le aziende e gli imprenditori hanno compreso quanto sia importante avere un proprio portale per incrementare le vendite e dare una scossa ad un business che altrimenti rischia di rimanere fermo.

La tendenza che si è delineata è dunque quella di cercare un canale alternativo per arrivare alla clientela, sfruttando le risorse del web ed accantonando, in alcuni casi, quell’idea di marketing tradizionale che ormai presenta troppi limiti.

Realizzazione siti web: il servizio si adatta al cliente

Per quanto riguarda il servizio di realizzazione siti web , possiamo notare come negli ultimi anni sia cambiato notevolmente rispetto al passato. Oggi infatti le aziende si rivolgono a professionisti in grado di offrire tariffe abbordabili, ma anche e soprattutto un portale dinamico, che poi si riesce a gestire in autonomia. Tra le piattaforme maggiormente utilizzate attualmente troviamo Wordpress, un CMS che consente al proprietario del sito web di inserire contenuti, aggiornare le news, modificare le immagini in modo semplice ed intuitivo.

Il servizio dunque si adatta oggi al cliente, permettendogli di risparmiare e nel contempo di avere un maggior controllo sul proprio sito internet.

Creazione sito web: ha senso optare per il fai da te?

Al giorno d’oggi online si trovano numerose risorse e programmi per la costruzione di siti internet in modo completamente autonomo. Ha dunque ancora senso rivolgersi ad un professionista specializzato in sviluppo di siti web? Sicuramente sì, perché anche se le cose sono cambiate e gli strumenti a disposizione oggi sono notevolmente più intuitivi, è praticamente impossibile riuscire a mettere in piedi un sito internet senza avere delle competenze specifiche.

In molti ci hanno provato, senza però ottenere risultati effettivamente soddisfacenti. Bisogna infatti considerare che al giorno d’oggi la concorrenza è parecchia nel mondo del web e pubblicare online un portale di scarsa qualità rischia di rivelarsi addirittura controproducente. In sostanza è come presentare al potenziale cliente un biglietto da visita sgualcito, rovinato e poco leggibile. Non ne vale proprio la pena.

Non solo il sito web: l’importanza del SEO

È bene ricordare inoltre che oggi non basta avere un sito internet online per risultare competitivi e riuscire a far decollare la propria attività. È necessario anche investire nel SEO, attività che permette di apparire tra i primi risultati di Google e dunque di ottenere una maggiore visibilità online. Non a caso, le società specializzate in realizzazione di siti internet prevedono anche tale servizio perché consapevoli di quanto sia importante per non rischiare di vanificare tutti gli sforzi compiuti. Investire nel SEO è oggi fondamentale, perché altrimenti il proprio sito web rischia di non essere visto da nessuno.