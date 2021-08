Vinovo, all'ippodromo le vacanze sono in vista, ma c'è ancora spazio per una domenica di gare

Nelle otto corse in programma, complessivamente una partecipazione notevole. A partire dal Premio Messico, destinato a cavalli dai 5 anni in su con 14 soggetti al via del doppio km, divisi sui tre nastri. Favorito d’obbligo è l’allievo di Alessandro Gocciadoro, Global Trustworthy S mentre in fondo scatteranno Urora, Zar Ross e Agrado, tutti con la possibilità di fare bottino pieno.