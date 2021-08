Ancora vandali contro il Toret "gigante": buttato a terra quello di via Lagrange

Prima le scritte a imbrattare quello di piazza Arbarello, adesso gettato a terra quello in via Lagrange. I vandali si stanno accanendo sui toret "giganti" realizzati a Torino dall'artista Nicola Russo.



L'ultimo episodio risale alle scorse ore, ma i responsabili potrebbero avere i giorni contati: le loro "imprese", infatti, sono state riprese da un video e ora il materiale è nelle mani delle forze dell'ordine che stanno indagando per risalire alle persone immortalate nei fotogrammi.