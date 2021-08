Incidente sul lavoro, uomo travolto da una colonna di granito di 10 quintali: trasportato al Cto in elicottero

L'uomo, ex assessore del Comune di Castellamonte, stava lavorando all'interno del capannone di sua proprietà in via Martiri delle Foibe, a Castellamonte. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spresal e i carabinieri di Ivrea. Immediato il trasporto in elicottero al Cto: le varie ferite, in particolare al bacino, costeranno a Tomaino 60 giorni di prognosi.