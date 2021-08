Green pass, corteo di protesta a Torino: “Giù le mani dai bambini”

Urlano “Giù le mani dai bambini”, intonano cori offensivi contro il ministro Speranza, i virologi Bassetti e Burioni e i giornalisti definiti “terroristi”.

La vigilia di Ferragosto non ha frenato la protesta dei No Green Pass: oltre un migliaio si sono ritrovati in piazza Castello diretti al centro vaccinale allestito al parco del Valentino, dove oggi i giovani che si vaccinano contro il Covid ricevono in omaggio un gelato. “Il gelato lo compriamo da soli - si legge in uno striscione - non siamo Hansel e Gretel”.

“Anche se oggi è la vigilia di Ferragosto siamo in tanti - dicono gli organizzatori - questo dimostra che molte persone non vogliono vedere calpestata la loro libertà”. Alle 19 il corteo è stato bloccato in corso Cairoli, con una delegazione di mamme e bambini che hanno raggiunto l’arco del Valentino per una fotografia.