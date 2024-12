Da Moncalieri il Banco Alimentare lancia l'iniziativa “volontari per un giorno”

Volontariato aziendale e team building solidale sono iniziative formative e di forte impatto sociale, che Banco Alimentare del Piemonte offre alle realtà produttive del territorio. L’esperienza della solidarietà, conosciuta e vissuta direttamente nel tempo che abitualmente viene dedicato al lavoro, aiuta a sviluppare fiducia, consapevolezza e partecipazione nelle persone e nei gruppi. È un’occasione di conoscenza e di scambio tra profit e no profit di qualità e, nel contempo, di sostegno reale alla comunità in cui viviamo. Dà forma e concretezza al termine responsabilità sociale.

Volontariato aziendale

Il Banco Alimentare del Piemonte offre ai dipendenti delle aziende partner l’opportunità di diventare “volontari per un giorno” nel magazzino di Moncalieri. Un modo per conoscere il Banco Alimentare e contribuire in modo concreto alla sua missione, a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà e contro lo spreco alimentare. Un’esperienza utile a sviluppare nuove competenze e conoscenze (sui consumi, sulle povertà, sull’incidenza delle scelte personali), a sviluppare il “lavoro di squadra” e la collaborazione reciproca, ad aumentare la consapevolezza del proprio valore e la responsabilità del proprio ruolo nella comunità. Ne escono rinforzate anche l’identità aziendale e il senso di appartenenza a un gruppo e ai suoi valori.