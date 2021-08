Per il weekend di Ferragosto il Bardonecchia Bike Park ha deciso di fare un regalo speciale a tutti coloro che desiderano scoprire le meraviglie dello Jafferau in sella.

Noleggiando una bicicletta, infatti, il Bardonecchia Bike Park vi omaggerà di un coupon valido per ritirare un biglietto di andata/ritorno sulla Telecabina. La promo è valida il 14 e il 15 agosto e non è cumulabile con altre offerte attive. Per maggiori informazioni chiamare il +39 338 6395663.