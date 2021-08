Bardonecchia si culla al suono dell'arpa: in quota il più grande festival italiano

Bardonecchia ospita, da martedì 17 agosto a domenica 22, “ BardonecchiArp Festival 2021 ”, il più grande Festival Italiano di Arpa Celtica, organizzato da Scena Montagna , con il patrocinio della Civica Amministrazione, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e con l’Associazione “Liberamente Insieme” di Bardonecchia.

Masterclass on line, corso di alta specializzazione di Arpa Celtica, con alcuni dei migliori artisti e performer internazionali, nato per esplorare tutti gli stili e le sonorità del mondo, abbinato agli IEP! Itinerari Escursionistici Personalizzati, cuore innovativo del Festival: escursioni-spettacolo accessibili a tutti accompagnati da guide professionali, alla scoperta di alcuni dei luoghi più caratteristici della Conca, dove assistere a tre spettacoli.

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 agosto nei giardino dell’Alveare di via Medail 43/a

Tre giorni con lezioni in presenza tenute in totale sicurezza da Katia Zunino direttrice artistica del Festival, per un piccolo gruppo di persone.