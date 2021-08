Nichelino sceglie la mobilità alternativa, partito il servizio di noleggio monopattini

Ad inizio luglio Moncalieri aveva fatto da capofila per la cintura sud, con l'inaugurazione del servizio, in questi caldissimi giorni a ridosso del ferragosto anche Nichelino ha scelto la via della mobilità alternativa.

Spostamenti verso Torino e Moncalieri

"Arriva una possibilità sostenibile, agile e conveniente per i piccoli spostamenti urbani. L'azienda Dott porta una flotta di monopattini con caratteristiche di solidità, affidabilità e robustezza; un progetto ad hoc per lo sharing multimodale, al fine di garantire agli utilizzatori un’esperienza di guida piacevole e priva di intoppi", ha spiegato l'assessore ai Trasporti Antimo De Ruosi. "Si potrà viaggiare solo nelle aree consentite, individuate sulla mappa presente nelle app degli operatori. Ad esempio si potrà andare a Torino (magari per prendere la metropolitana) o a Moncalieri, ma non potrà essere percorsa la tangenziale o vie a grosso carico di traffico come via Debouchè. In quel caso il monopattino si fermerà automaticamente".