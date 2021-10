Moncalieri più green e sostenibile, arrivano i monopattini elettrici

A Moncalieri continua la svolta green. Da ieri, lunedì 5 luglio, è possibile noleggiare i monopattini elettrici degli operatori Bird, Dott e Link. L’obiettivo di questo nuovo servizio di micro-mobilità è quello di ridurre l’impatto sull’ambiente dei piccoli spostamenti urbani e offrire ai cittadini un’opportunità in più per raggiungere comodamente i luoghi di interscambio, come ad esempio la nuova stazione della metropolitana di Piazza Bengasi. Flotta di 900 esemplari Per noleggiare un monopattino, all’utente basterà scaricare l’applicazione dell’operatore sul proprio smartphone. Accedendo all’app, si potrà conoscere i costi del servizio, individuare e sbloccare i mezzi, informandosi sulle aree e sui percorsi consentiti attraverso la mappa.

La flotta è composta da 900 esemplari e potrà viaggiare in tutta la Città, esclusa la collina per ragioni di sicurezza. Nelle prossime settimane verranno incluse anche la zone di Tagliaferro e Vadò, in un progetto che coinvolge anche il Movicentro di Trofarello. Nell’avviso pubblico a cui hanno partecipato i tre operatori sono state individuate dodici aree a parcheggio incentivato: ne fanno parte le scuole superiori, il Polifunzionale di Santa Maria, la Biblioteca Arduino, le due stazioni. Sono i punti “sensibili” in cui si prevede il maggior afflusso. Nel centro storico consentito il transito ma non il parcheggio In ogni caso, i monopattini possono essere parcheggiati e noleggiati in tutta l’area consentita dalla mappa, e potranno anche essere utilizzati per raggiungere altre città dell’Area Metropolitana in cui il servizio è attivo, come ad esempio Nichelino e Torino. Capitolo a parte il Centro Storico: è consentito il transito dei monopattini, seppure a velocità ridotta, ma non il parcheggio, che è invece incentivato ai margini: piazza Baden Baden, Borgo Navile, viale Porta Piacentina.

Sensori GPS per la geolocalizzazione Per prevenire furti o atti vandalici e garantire la sicurezza degli utenti, il servizio viene totalmente monitorato con sensori GPS installati nei monopattini che consentono di geolocalizzarli in tempo reale. Sempre grazie al tracciamento, gli operatori saranno in grado di intervenire qualora la posizione dei mezzi creasse pericolo o intralcio alla circolazione. Borello: "Passo in avanti per la mobilità alternativa"