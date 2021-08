Ruba oltre 400 euro di cartucce per stampante: arrestato un uomo di 43 anni

L’uomo, dopo essere entrato in un supermercato di corso Traiano, si è immediatamente diretto verso la corsia degli articoli elettronici in compagnia di un'altra persona. Qui ha prelevato 13 confezioni di cartucce per stampanti, del valore di circa 450 euro, e le ha nascoste in una busta per surgelati. A questo punto il quarantatreenne si è diretto verso l’uscita, oltrepassando la barriera di una cassa chiusa. Un dipendente della vigilanza, però, si è accorto di quanto appena accaduto e lo ha bloccato, chiamando il 112. Il complice, invece, è riuscito a scappare.