Pista di pattinaggio, mercatini e boschetto di abeti : ecco il Natale 2024 di Torino

Installazioni luminose, mercatini, cori gospel: a Torino è tempo di Natale. Non mancheranno i simboli della tradizione, come l'albero di Natale a Palazzo Civico e il Boschetto di Natale in Piazzetta Reale, il Calendario dell'avvento vicino al Duomo, i mercatini del Villaggio di Natale in piazza Solferino e il Presepe di Emanuele Luzzati in piazza Carlo Felice, accompagnato quest'anno dalla novità del Teatrino di Natale.

I commenti

"È un calendario - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - molto fitto. Partiremo con l'accensione del nostro albero nel cortile di Palazzo Civico: è una tradizione che abbiamo iniziato e speriamo continui nei prossimi anni". Un evento, come ha sottolineato l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia, che "ogni anno cresce sempre di più".

E le iniziative, come ha sottolineato l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta, oltre ad animare il Natale hanno anche un "altro obiettivo. Tutto ciò che viene messo in campo deve diventare motivo di interesse e generare ricadute economiche e per gli alberghi".

Villaggio di Natale

Sabato 7 dicembre alle 17 in piazza Solferino verrà inaugurato il Villaggio di Natale, dove i turisti potranno andare alla ricerca di regali e decorazioni. "Ci sono - ha spiegato l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino - 27 casette con addobbi natalizi e merce varia, a cui se ne affiancano nove con cibo e bevande. Sarà poi possibile pattinare sulla pista di ghiaccio, visitare l'Igloo di Babbo Natale, scattarsi una foto nel tunnel degli innamorati. Torna poi il "Giocattolo sospeso", che permetterà di donare ai bimbi in difficoltà economica un balocco nuovo od usato in buone condizioni.

Raduno dei Babbi Natale