Ruba in casa mentre i proprietari sono in vacanza: bottino da 20mila euro a Borgaro Torinese, ma anche manette ai polsi

È finito in manette a Borgaro Torinese un georgiano di 40 anni sorpreso dai carabinieri della Compagnia di Venaria mentre usciva da un condominio.



Poco prima, infatti, approfittando dell’assenza dei proprietari che attualmente si trovano in vacanza, si era introdotto in un appartamento rubando orologi e monili in oro per un valore di 20.000 euro.



Dopo una breve colluttazione l’uomo è stato bloccato.