Green pass in azienda: Fim, Fiom e Uilm fanno fronte comune nazionale. "Ma non diventi scontro tra pro e contro"

Un fronte comune sul tema Green pass, che vede accanto a Fim Cisl anche Fiom Cgil e Uilm a livello nazionale. "No a scelte unilaterali - dicono -. Le mense sono un luogo di lavoro e sono tutelate dai contratti di lavoro; non accetteremo mai nessuna disparita’ di trattamento fra luoghi di lavoro e mense. La faq governativa non ha valore legislativo. Condividiamo l’obiettivo di completare la campagna vaccinale e di continuare a garantire sicurezza nei luoghi di lavoro ma riteniamo queste iniziative in contrasto con lo spirito di confronto e partecipazione che durante la prima fase della pandemia ha determinato la scrittura di protocolli nazionali e aziendali utili a ridurre il rischio di contagio da Covid 19 nei luoghi di lavoro".



La richiesta di una presa di posizione da parte del Governo, dunque, rimbalza da Torino al resto d'Italia e coinvolge tutte le sigle metalmeccaniche. E proprio dai metalmeccanici Cisl emerge soddisfazione per questo coinvolgimento ad ampio raggio. "Per primi abbiamo creduto nella necessità di un chiarimento sul tema Green Pass e mense aziendali. La vertenza Hanon System si è rivelata apripista su tutto il territorio nazionale. Una Faq non può essere in alcun modo risolutiva nel caso specifico", dice Davide Provenzano, segretario di Fim per Torino e il Canavese.