Lubatti (Azione): "L'idea di chiudere Porta Nuova per lasciare porta Susa è un assist ai No Tav"

" La proposta di Damilano, Candidato Sindaco del centro destra, di chiudere Porta Nuova per un'unica stazione a Porta Susa è bizzarra, tecnicamente inconsistente e rappresenta un formidabile endorsement a favore dei notav ". Così Claudio Lubatti , consigliere comunale di Azione.

" L'effetto sarebbe il collasso del passante ferroviario di Torino prima ancora di averlo finito, obbligando il Piemonte a rinunciare ad ogni progetto per rafforzare l'attestamento delle linee ad AV su Torino, potenziare e rendere più efficiente il SFM, consentire il transito di almeno 180 treni merci al giorno (tra le direttrici per Milano ed Alessandria) verso e dalla Francia. Sarebbe insomma la liquidazione del sistema ferroviario torinese e piemontese ed un grave pregiudizio alla realizzazione della Nuova Linea Torino Lione ".

"Oggi - prosegue Lubatti - servono 20 binari per garantire l'attestamento dei treni passeggeri (AV ed SFM) e serve, ancora di più, il completamento della galleria del passante ferroviario tra Porta Nuova e Porta Susa, faticosamente riavviata dopo una sospensione durata anni, maturata dopo che qualcuno, improvvidamente, aveva proposto in passato l'eliminazione di Porta Nuova per un grande progetto di trasformazione immobiliare".