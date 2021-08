“Saura Acoustic Quartet” di scena sabato sera a Bardonecchia

Sabato 21 agosto alle ore 21 al Palazzo delle Feste di Bardonecchia, in piazza Valle Stretta, è in cartellone “Saura Acoustic Quartet”, concerto ad ingresso gratuito, penultimo appuntamento della stagione estiva di “Scena 1312”, festival culturale musicale e teatrale organizzato da Estemporanea, compagnia torinese, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Audjah Syarifah Rachmi, giovane cantante indonesiana eccezionalmente talentuosa che dal 2016 vive in Italia e nel 2017 ha partecipato alla trasmissione AMICI, Simone Mazzone, eclettico e virtuoso musicista imperiese, diplomato al Conservatorio, che calca da tempo palchi sia classici (con la Camerata musicale Ligure) che di musica leggera (chitarra acustica e chitarra elettrica solista) in varie formazioni, Lorenzo Lajolo, bassista di grande esperienza che ha avuto importanti collaborazioni con vari musicisti liguri e Maurizio Pettigiani, poliedrico percussionista/batterista, originario di Bardonecchia, dove si è più volte esibito negli anni scorsi, si distingue per stili e sonorità originali, si divide tra l’attività concertistica, la didattica e il lavoro in sala d’incisione, dove è richiesto per la caratteristica di polistrumentista.