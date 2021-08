Borgo Campidoglio diventa capitale della letteratura e dell'economia circolare con Vivilibron

Borgo Campidoglio diventa, per una sera, capitale dei libri e dell'economia circolare. È infatti in programma sabato 21 agosto, dalle 18 alle 22, il nuovo appuntamento con Vivilibron.

L'iniziativa, nata nel 2017 su iniziativa delle associazioni Vivibalon ed Eco dalle Città insieme al Tavolo del Riuso per l'area del Mercato del Libero Scambio e del Balon, ha l'obiettivo di 'salvare' libri dal finire nei rifiuti e molto probabilmente al macero.

L'edizione di agosto è intitolata 'Libri che fan viaggiare' e prevede, in via Musinè 6, la messa a disposizione gratuita dei volumi recuperati oltre alla possibilità di partecipare in prima persona scambiando i propri 'pezzi' con gli altri presenti.

La giornata di sabato è organizzata da Eco dalle Città, dalla rassegna cinematografica Les Petites Madeleines, dall'associazione Ecoborgo Campidoglio e dal Circolo dei Sardi 'Antonio Gramsci' in collaborazione con il Tavolo del Riuso e della casadarT&cresciani e con il patrocinio della Circoscrizione 4 di Torino.