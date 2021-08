Ugi lancia la nona edizione del suo concorso fotografico. Il tema è "Solidarietà e società"

UGI ODV, l'associazione torinese impegnata da oltre 40 anni nella promozione e nel sostegno di ogni iniziativa volta a migliorare l’assistenza medica e sociale di bambini e adolescenti affetti da tumore, stimolando e potenziando la ricerca scientifica nel campo, lancia la 9° edizione del suo concorso fotografico organizzato con il sostegno di Cinesud.

Il tema scelto per quest'anno è “Solidarietà e società” e ha l'obiettivo di promuovere e di sensibilizzare la cittadinanza sul valore dei due concetti e sulla loro interconnessione. Secondo quanto specificato nel bando (disponibile a questo link), infatti, la solidarietà è da intendersi come “gesto libero, ricchezza per chi dona e per chi riceve che porta con sé uguaglianza, sicurezza, piacere; tutti valori individuali e sociali senza i quali non si potrebbe parlare di vera comunità. Essere solidali significa essere altruisti, disposti ad aiutare gli altri nei momenti di difficoltà senza chiedere nulla in cambio perché è il rapporto di fratellanza e di reciproco sostegno che collega gli uomini nella consapevolezza di appartenere alla stessa società”.

Un'interconnessione rafforzata ulteriormente dalla pandemia di Covid-19: “Mai come in questo periodo - prosegue il bando - è importante mettere in evidenza la collaborazione e l’unione tra le persone, il COVID ci ha obbligati a guardare il mondo da un altro punto di vista. Se da una parte assistiamo a momenti tragici e di rabbia, di ingiustizia e di iniquità, dall’altra ci commuoviamo per la dedizione con cui molti lavoratori compiono sforzi sovrumani, restiamo esterrefatti di fronte all’empatia che le difficoltà fanno emergere e così assistiamo a numerosi gesti di meraviglioso altruismo”.

Gli aspiranti vincitori dovranno riuscire a cogliere al meglio tutti questi stimoli proponendo la propria interpretazione della tematica “Solidarietà e società”. Al concorso potranno partecipare, in modo libero e gratuito, sia fotografi professionisti che amatoriali; le fotografie (al massimo una per partecipante) andranno inviate online – entro e non oltre martedì 31 agosto 2021 – compilando il form disponibile sul sito dell'UGI ODV al seguente link: https://www.ugi-torino.it/concorsi/concorso-fotografico-2021- solidarieta-e-societa. Le immagini, obbligatoriamente in formato JPG, dovranno avere una buona risoluzione (minima consigliata 1500 x 2000 pixel 72 dpi) e potranno spaziare dall'analogico, al digitale fino all'elaborazione creativa toccando tutte le tipologie di espressione. L'iscrizione sarà valida solo se verranno rispettati tutti requisiti richiesti, per conoscere tutti i dettagli del concorso e i premi in palio è possibile consultare il bando.

Un ultimo fattore fondamentale è rappresentato dalla giuria, incaricata di valutare l'aderenza al tema in oggetto, la tecnica fotografica, l'originalità dell'opera e la creatività. La stessa sarà composta dalla rappresentante dell'UGI Emma Sarlo Postiglione, dal fotografo e docente di fotografia Paolo Ranzani, dalla fotografa ritrattista Marina Alessi, dal promotore culturale di CINESUD Francesco Mazza e dal rapper e cantautore Willie Peyote.