"Ridammi il cane, lo tratti male", ma era solo una vendetta verso la ex: arrestato per estorsione

Esasperata, la donna ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivati gli agenti di Polizia che hanno verificato quanto l'animaletto godesse invece di ottima salute. L'uomo si è quindi allontanato, per fare però ritorno poco dopo.

"Ridammi il cane, è tenuto male e malnutrito". Con queste parole un uomo di 40 anni si è presentato nei giorni scorsi sotto casa della sua ex, in zona Santa Rita , chiedendo che gli venisse restituito l'animale che aveva lui stesso regalato alla donna un mese prima.

Perquisito, il quarantenne è stato trovato in possesso di un coltello da cucina di oltre 20 centimetri nascosti nei pantaloni. Con numerosi precedenti di Polizia, sono scattate le manette per tentata estorsione ed una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere.