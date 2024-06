Erba alta e rifiuti, un lettore ci scrive: "Al Michelotti non ci si può più sedere sulle panchine" [FOTO]

Un maggio e giugno decisamente piovosi. Basta così qualche giorno di sole, con temperature calde, e l'erba torna a crescere repentinamente nei parchi cittadini. Non dando così il tempo agli addetti del verde di intervenire capillarmente e in tempi celeri.

In molte aree della città gli operatori hanno sfruttato questi giorni per agire con decespugliatori e taglia erba e riportare ad uno stato decoroso giardini, parchetti e viali alberati. Ma i temporali quotidiani molto spesso non danno la possibilità di intervenire nemmeno nei giorni successivi, quando l'erba è ancora umida e più difficile da tagliare.