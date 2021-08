Era ai domiciliari, ma stava andando a farsi giustizia dai vicini con una mazza da baseball

A Nichelino è finita in manette una 46enne italiana sottoposta ai domiciliari che, in piena notte, è stata però sorpresa dai carabinieri mentre si trovava in strada, diretta verso alcune abitazioni con una mazza da baseball in mano, verosimilmente alla ricerca di un soggetto con cui aveva avuto un diverbio nel corso del pomeriggio.



Una volta in caserma la donna ha anche tentato di aggredire i militari ma è stata in breve ricondotta alla calma e nuovamente sottoposta agli arresti domiciliari.



A Mappano, invece, è stato arrestato un cittadino marocchino di 28 anni all’uscita di un supermercato: aveva rubato vari generi alimentari manomettendo i dispositivi antitaccheggio.