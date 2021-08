Green pass in mensa: da Torino a Roma, ora i sindacati chiedono un incontro ai ministri Orlando e Speranza

Una richiesta di incontro con i ministri Andrea Orlando (Lavoro) e Roberto Speranza (Sanità). Si rafforzano ogni giorno di più i contorni nazionali della questione green pass per gli operai che vogliono usufruire del servizio mensa in fabbrica. Questione sollevata dalla Fim Cisl a livello locale (la Hanon Systems di Campiglione Fenile, nel Pinerolese. Ma non mancano altri casi simili a Torino e provincia), ben presto - passati i giorni di Ferragosto - il tema è diventato di rilievo italiano, con le tre maggiori sigle metalmeccaniche (Fiom e Uilm comprese) che hanno scelto di fare fronte comune.



E dopo le prime note unitarie, ecco che la giornata di oggi porta con sé la richiesta da parte di Cgil, Cisl e Uil di un confronto diretto con gli esponenti del governo Draghi, anche perché i giorni prima della ripresa del lavoro a pieno regime sono sempre di meno e servono regole chiare per tutti, anche per evitare iniziative isolate e fughe in avanti.



"L’obbligo del possesso di green pass per l’accesso alle mense aziendali e ai locali a queste assimilabili, ad oggi non trova alcuna disposizione specifica normativa che lo stabilisce", dicono i segretari confederali Rossana Dettori, Angelo Colombini e Ivana Veronese. "(...) anche la precisazione giunta nelle ore scorse attraverso una FAQ nel sito del Governo, non assurge a norma vincolante".



"Considerato quanto tale condizione di incertezza sta determinando nelle realtà lavorative, procurando comportamenti differenziati e, in molti casi, motivo di immotivate e inaccettabili discriminazioni e mancato rispetto della privacy - concludono i tre segretari - riteniamo si debba poter giungere, attraverso un confronto costruttivo e di merito, al mantenimento del diritto per tutti i lavoratori e per tutte le lavoratrici all’uso della mensa, dove sono attivi i Protocolli condivisi che hanno permesso in questo lungo periodo di pandemia di proteggere i lavoratori e le lavoratrici dal contagio".