Polastri (FI): "Rumori notturni dalla piscina di piazzale San Gabriele da Gorizia, urgono verifiche"

"Sollecitato da alcuni concittadini, mi sono recato ieri notte per un sopralluogo nel piazzale San Gabriele da Gorizia per verificare il continuo rumore che pare provenga proprio dalle piscine comunali", ha spiegato il candidato consigliere comunale di Forza Italia Stefano Polastri.



"Ho effettuato e formalizzato una istanza verso la Circoscrizione 8, il Comune di Torino e l'Arpa per sollecitare le verifiche del caso. Di giorno, con il traffico seppur ridotto, il rumore non viene percepito ma di notte...", ha concluso Polastri.