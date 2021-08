Domani nei mercati di Torino frutta e verdura gratis per i più bisognosi

A Torino frutta e verdura gratis per i più bisognosi. Torna domani nei mercati cittadini l’appuntamento con il “Sabato Salvacibo” per RePoPP, progetto sostenuto da Città dalla Città, Amiat Gruppo Iren, Novamont e Eco dalle Città.

"Agosto Salvacibo" per sostenere le persone in difficoltà anche d'estate

Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio “Agosto Salvacibo”, nato il duplice obiettivo di sostenere le persone in difficoltà in un periodo dell’anno in cui le attività di assistenza si riducono drasticamente, e di continuare nell’azione di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari nei mercati cittadini.

Mercati ed orari della frutta e verdura gratis

Il 21 agosto sarà quindi possibile prendere gratis frutta e verdura dalle tradizionali “Sentinelle Salvacibo”. Di seguito i mercati e gli orari per recuperare l'invenduto ortofrutticolo: alle 13.30 piazza Borromini/corso Casale; alle 14 piazza Benefica; alle 14.30 piazza Nizza; alle 15 via Porpora; alle 15.45 Borgo Campidoglio; alle 17.30 corso Palestro e corso Cincinnato; alle 18 piazza Foroni; alle 18.30 Borgo Vittoria; alle 19 via Onorato Vigliani e Santa Rita/corso Sebastopoli.