Borgo Dora, in manette uno spacciatore di 66 anni. A casa aveva tutto l'occorrente per fare le dosi

A Torino, nel quartiere Borgo Dora, i carabinieri della Compagnia Oltre Dora hanno bloccato un cittadino algerino di 66 anni che dopo una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina pronte per essere vendute.



I militari hanno effettuato ulteriori verifiche presso la sua abitazione, dove è stato trovato materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.