Cos'è e come opera una Agenzia SEO professionale

Un’agenzia SEO è un team di professionisti che può aiutare un business a crescere online migliorando il posizionamento sui motori di ricerca del suo sito web.

SEO è l’acronimo dell’espressione in lingua inglese Search Engine Optimization, che sta a indicare proprio l’ottimizzazione per i motori di ricerca. Chi lavora in una SEO agency sceglie e adopera le tecniche più aggiornate e le strategie migliori per fare in modo che il sito di riferimento compaia ai primi posti tra i risultati delle ricerche compiute dagli utenti.

Va detto, però, che i siti web non sono tutti uguali tra di loro, perché nemmeno i business lo sono: di conseguenza, anche le strategie e la consulenza SEO devono cambiare a seconda dei casi.

La qualità del traffico

Come ci suggeriscono gli esperti di Smart Web SEO, a cui abbiamo fatto riferimento per la stesura di questo articolo, ai fini del posizionamento Google è importante che la qualità del traffico in arrivo sul sito web sia il più possibile elevata. Ecco, quindi, che rivolgendosi a un’agenzia SEO si può essere certi di ottenere traffico qualificato e mirato, cioè proveniente dai potenziali clienti che si è interessati a raggiungere. Questo permette di incrementare le conversioni, dal momento che le persone che visiteranno il sito saranno, con tutta probabilità, davvero interessate ai servizi e ai prodotti che esso proporrà.

Come scegliere una SEO Agency

Se è vero che la SEO è una valida risposta alla domanda “come trovare nuovi clienti?”, resta da capire come si fa a trovare un’agenzia capace di soddisfare le esigenze in previsione dei traguardi che ci si propone di raggiungere.

Per fortuna, i risultati sono misurabili: è facile capire se le strategie adottate per il posizionamento SEO stanno funzionando o meno. Questo vuol dire che ogni fase della campagna in corso può essere monitorata. I clienti possono rivolgersi all’agenzia SEO per avere dei report che verranno forniti a intervalli regolari e permetteranno di verificare l’efficacia delle campagne.

I report

Quindi, il primo aspetto da valutare per la scelta di una SEO agency è la trasparenza: l’agenzia deve fornire informazioni chiare e precise sul valore che la SEO sta portando (o meno) all’azienda in termini di fonti di traffico, di volumi di traffico e di posizioni sui motori di ricerca. Ecco, dunque, che si può scoprire se c’è o meno un ritorno sull’investimento.

Come opera una Agenzia SEO

Il lavoro di una SEO agency comincia con l’analisi del sito e del relativo posizionamento, in modo che possano esserne colti gli eventuali punti deboli e i punti di forza. Una valutazione completa del sito, della sua struttura e dei suoi contenuti è il punto di partenza per la definizione della strategia SEO.

In tutto sono oltre 200 i fattori che condizionano il posizionamento sui motori di ricerca di un sito web, e tra questi vale la pena di menzionare la pulizia del codice, la velocità con la quale caricano le pagine, la sicurezza e la presenza nel sito web dei rich snippet (dati strutturati) che aiutino Google nella comprensione semantica di ciò che offriamo e conseguentemente il posizionamento organico.