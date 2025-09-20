Rivoli, visita alla Hutchinson per Davide Nicco: "Un concentrato di competenza, innovazione e visione"

Visita alla Hutchinson di Rivoli per Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale del Piemonte, in compagnia di Marina Bordese e Bruno Druetta, responsabile tecnico della Bus Company. Si tratta di un'entità che fa parte del gruppo Hutchinson, appartenente alla Business Unit Fluid Management Systems (FMS).

L'azienda sviluppa sistemi di gestione dei fluidi per il settore automobilistico. "Ho trovato un concentrato di competenza, innovazione e visione - dice Nicco -. A pochi passi da Torino, circa 150 persone tra produzione, tecnici e ingegneri di altissimo livello, molti dei quali cresciuti al Politecnico di Torino, lavorano ogni giorno per immaginare soluzioni che guardano avanti, dovendo fronteggiare le sfide di una concorrenza sempre più globale".

Le attività di Ricerca & Sviluppo e Commerciali rappresentano una parte importante dell’azienda (oltre il 50%). Il centro R&D partecipa al progetto Hutchinson denominato “Green and Sustainable”, con prodotti che punta alla salvaguardia dell’ambiente sviluppati negli ultimi anni ed altri attualmente in fase di sviluppo. "Un centro di Innovazione Tecnica davvero all'avanguardia punto di riferimento per tutti gli stabilimenti del gruppo nel mondo - prosegue Nicco -. Sempre più spesso leggiamo nelle cronache di bus, camion o automobili che prendono fuoco improvvisamente, mettendo a rischio l’incolumità delle persone. L’ultimo progetto della Hutchinson, "Stop Fire", che ci hanno raccontato, nasce proprio per prevenire questi pericoli: un sistema brevettato, innovativo ed efficace, che aumenta la sicurezza di tutti, riducendo al tempo stesso l’impatto sull’ambiente e contenendo i costi".



