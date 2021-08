Bussoleno, mercoledì 25 si concludono le “Contaminazioni Generative”

Si concluderà mercoledì 25 agosto l’esperienza di “Contaminazioni Generative”, progetto studiato e costruito con e per gli abitanti della Val di Susa che ha portato nei Comuni di Bussoleno e Venaus una serie di proposte legate all’arte teatrale e non solo. Realizzata dalla compagnia teatrale LabPerm di Torino, con il sostegno della Fondazione Time2, l’iniziativa vede tra i partner, insieme ad enti ed associazioni del territorio, anche l’Unione Montana Valle Susa.

Partite a settembre 2020, le iniziative di “Contaminazioni Generative” hanno portato sul territorio una serie di incontri pensati per declinare l’arte teatrale nelle varie funzioni: formazione, produzione e servizio alla persona.

Spiega l’Assessore alla Cultura Andrea Archinà: “L’esperienza di Contaminazioni generative ha saputo portare in Valle preziosi spunti di cultura e di ritrovato senso di comunità, resi ancora più preziosi dal difficile periodo che stiamo vivendo. Un’iniziativa che metterà in scena a Venaus uno spettacolo inedito, andando ad arricchire l’estate valsusina con un evento che, sono certo, ci saprà sorprendere e stupire”.

Il percorso di Contaminazioni Generative si concluderà quindi il 25 agosto, all’arena di Venaus, con un l’nnovativo spettacolo finale: “Se Chanto”. Un grande coro, composto da LabPerm, Coro Alpi Cozie Valsusa, Kco Chamber Orchestra, Impresa Lirica F. Tamagno e abitanti della Val di Susa, metterà in scena, dalle ore 21, un vero e proprio esperimento musicale all’insegna della reciproca contaminazione, che tenterà di rendere contemporanee le melodie della tradizione.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma per accedervi sarà necessario un documento di riconoscimento e il relativo Green Pass in corso di validità. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: https://www.borgatedalvivo.it/se-chanto