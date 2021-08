Tea & Company, i migliori tè da tutto il mondo nel centro di Torino

Tea & Company , nata nel 1990 dalla passione per tè e infusi da tutto il mondo, è un piccolo angolo d’Inghilterra nel cuore di Torino, con la sua tipica porta di colore verde scuro, l’insegna che ricorda le più tradizionali sale da tè inglesi e i mobili di legno, che danno un’immediata sensazione di calore e tranquillità. Un vero salotto, dove si viene sempre accolti con cortesia e attenzione in un’atmosfera d’altri tempi.

Le proprietarie, Elena ed Elisa, con entusiasmo e competenza portano avanti la loro attività da più di trent’anni, ricercando continuamente nuovi tè ed infusi da proporre ai propri clienti. In questo grazioso punto vendita, unico nel suo genere, si possono assaporare più di 500 tipologie diverse di tè, provenienti da tutto il mondo. I preziosi cru si alternano ai mélange gustosi e raffinati, a cui si abbinano aromi fragranti e inaspettati, per un’esperienza ogni volta nuova e originale alla scoperta di quest’arte antica ed elegante.

Tutto è curato nel minimo dettaglio, dalla scelta delle miscele, alle teiere, infusori e dosa tè, per una preparazione sempre perfetta, con cui giocare con i propri sensi, concedersi una dolce coccola, e prendersi del tempo e dello spazio prezioso per sé, gustando prodotti di altissima qualità, originali e prelibati.

I clienti possono lasciarsi affascinare dalle atmosfere orientali e immergersi nei tradizionali riti cinesi, giapponesi o coreani, rilassarsi accanto a un meraviglioso samovar proveniente dalla Russia o seguire la tradizione marocchina del tè servito per tre volte con tre retrogusti differenti, senza dimenticare il più classico tè inglese aristocratico ed esclusivo.

Da Tea & Company, si respira l’amore delle proprietarie per il proprio lavoro, e ci si può immergere in un tripudio di odori e sensazioni che sembrano sospesi nel tempo. In questo piccolo angolo profumato, non c’è posto per la frenesia della routine quotidiana, ma tutto funziona in modo calmo, sereno e rallentato, in un mondo fatto di fragranze e aromi di terre lontane e misteriose. La ricerca del blend perfetto è un lavoro quotidiano che mette insieme competenze, creatività e una professionalità unica costruita nel corso degli anni, tra tradizione millenaria e costante innovazione, tra riti e tradizioni antiche, passato, presente e futuro.

Il legame profondo che si è creato tra le proprietarie e una delle bevande più antiche del mondo, si riflette nell’attenta selezione delle migliori qualità di tè, con rispetto e meticolosità professionale. La conoscenza e collaborazione con i migliori produttori mondiali è una garanzia del pregio e del valore di ciò che viene offerto in negozio. Ogni foglia, giovane e tenera, deve essere raccolta a mano per mantenere tutta la freschezza e le caratteristiche peculiari del tè, e i produttori vengono selezionati con estremo rigore per le loro caratteristiche di eticità nei confronti dei dipendenti.

Lo stile unico, elegante e ricercato si riflette nella scelta dei prodotti e delle confezioni, riconoscibili per il loro classico colore verde bottiglia e la stampa dorata del brand del negozio. Ogni cliente può personalizzare i propri blend, secondo il proprio gusto, accostare i migliori accessori secondo il proprio stile e interesse, e scegliere la dimensione della confezione più appropriata in base alle diverse esigenze. Ogni idea regalo sarà quindi unica, particolare e naturalmente irripetibile per stupire le persone più care in ogni occasione.

Le miscele con fiori, bacche e aromi contengono solo ingredienti attentamente controllati e i tè utilizzati come base sono specifici per ogni tipo di combinazione, perché ogni cliente possa trovare i propri profumi e sapori preferiti.

Per mantenere l’ambiente sempre fresco e asciutto, ideale per conservare i migliori tè, le miscele vengono custodite in appositi grandi contenitori di latta e, per la vendita diretta al pubblico, le foglie vengono poste in sacchetti a doppio strato con la parete interna in carta di riso, che conserva intatto e fragrante il contenuto.

Tea & Company ha adottato un particolare sistema di monitoraggio e tracciabilità dei prodotti, così come previsto dalle norme UE, in modo da fornire sempre tutte le indicazioni sulla filiera di produzione al consumatore finale e avere una regolare rotazione degli articoli presenti in negozio.

Inoltre, gli accessori proposti nel punto vendita sono selezionati e garantiti per l’uso alimentare e adatti per la degustazione del tè e degli infusi.

Da Tea & Company, il tè è una vera filosofia di vita e la relazione con ogni cliente è unica, esclusiva e speciale, in un rapporto di fiducia e fedeltà reciproca.