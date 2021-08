Vigili del fuoco in azione questa mattina all'alba a San Giorio di Susa per un incendio boschivo. A partire dalle 6.45 i pompieri delle squadre di Susa - insieme ai volontari di Borgone, agli AIB e Carabinieri forestali - sono stati impegnati in località Pognant per un rogo scoppiato nella vegetazione.

Le fiamme, fortunatamente, sono state subito contenute. Al momento sono in fase di ultimazione le operazioni di bonifica dell'area: l'incendio ha coinvolto circa mezzo ettaro boschivo.