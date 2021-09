Igiene delle mani: i vantaggi del sapone liquido neutro in era Covid

Detergere e idratare correttamente le mani è fondamentale per evitare che permangano germi e batteri. Una necessità che - com’è ormai ben noto - durante la pandemia di Covid-19 è diventata ancora più stringente per ridurre il rischio di contagio.

Come riportato dalle indicazioni del Ministero della Salute, in questo delicato momento storico è consigliabile optare per il sapone liquido, che impedisce la proliferazione da parte dei germi. Tuttavia, lavare troppo spesso le mani può portare a irritare la pelle, proprio perché, come anche altre parti del corpo, si può intaccare l'equilibrio lipidico portando a squilibri.

Per questa ragione, è indispensabile orientarsi su detergenti neutri, in grado di rispettare le proprietà della pelle e il suo pH, così da evitare si verifichino arrossamenti cutanei e lavare le mani in tutta tranquillità ogniqualvolta si renda necessario.

Naturalmente, è importante puntare sulla qualità, guardando alle migliori realtà di riferimento nel settore della dermocosmesi, come per esempio Neutro Roberts, che propone una selezione di saponi liquidi neutri in grado di detergere al meglio la cute, rendendola al tempo stesso più morbida e perfettamente idratata.

Oltre alla qualità dei prodotti, in fase di scelta, sarà importante tenere conto delle caratteristiche della propria pelle, individuando il sapone liquido neutro più adatto alle proprie specifiche esigenze, anche in caso di cute secca, grassa o mista.



Come scegliere il sapone neutro perfetto la pelle secca

Tra gli ingredienti che spesso vengono impiegati nelle formulazioni di un sapone liquido neutro per la pelle secca è possibile annoverare di certo l'olio di argan o altri oli similari (ad esempio quello di mandorla). In maniera del tutto naturale, essi ristabiliscono l'equilibrio lipidico bilanciando il pH, onde evitare infiammazioni, mantenendo inalterata la naturale pellicola protettiva della pelle.

Inoltre, in caso di screpolature, gli oli hanno anche una funzione riparatrice, donando morbidezza e levigatezza alla pelle delle mani.

In modo similare agisce la glicerina: soprattutto quella di origine vegetale è ben tollerata dalla cute e trattiene in modo ottimale le molecole d'acqua. Di conseguenza, le mani appaiono lisce e nutrite.

Analogamente, si inseriscono nelle formulazioni più idratanti le proteine del latte e dell'avena, oppure l'aloe vera che ha anche un'azione rinfrescante, antiossidante, antisettica e un effetto illuminante sulla pelle secca.



Sapone liquido neutro: qual è il più adatto per le pelli grasse e miste?

Anche in caso di pelli grasse o miste è possibile scegliere tra un’ampia gamma di saponi liquidi neutri. Uno dei più apprezzati è senza dubbio quello al tè verde, ad esempio, caratterizzato da un profumo fresco e peculiare e in grado di portare benefici importanti a livello di depurazione, oltre a essere un potente battericida.

Anche le vitamine della frutta, note per la loro azione antiossidante, sono spesso tra gli ingredienti delle formulazioni di un sapone neutro per pelli grasse.

La vitamina A, ad esempio, protegge dai radicali liberi responsabili dell'invecchiamento e presenti anche nell'inquinamento; le vitamine del gruppo B, invece, hanno un’azione antinfiammatoria che previene o normalizza eventuali dermatiti; la vitamina C è antibatterica e astringente per le pelli più secche (ad esempio laddove siano presenti agrumi come il lime o il bergamotto; qui un approfondimento su tutti i benefici della vitamina C ), mentre la H bilancia il sebo.

Infine, è bene ricordare come anche i fiori consentano di ricreare estratti e profumazioni gradevoli e delicate, come ad esempio quelli del cotone o della camomilla, tra i più neutri in assoluto, oppure intensi come quelli delle rose, dell'ibisco, della lavanda o del tiarè.