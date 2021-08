Bobbio Pellice, l'elicottero dei Vigili del fuoco soccorre 12 scout che si erano persi sul monte Granero

I Vigili del fuoco stanno intervenendo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 agosto, per soccorrere una comitiva di 12 scout sul monte Granero, tra la val Pellice e la valle Po, nel comune di Bobbio Pellice.

L'operazione è portata avanti in modo congiunto dalle squadre di Torino e Cuneo via terra. L'elicottero Drago via aria ha individuato i ragazzi in difficoltà. Per fortuna le persone (dieci ragazzi, alcuni minori, oltre a due accompagnatori) stanno bene, ma avevano perso il sentiero a causa della nebbia.

Ore 21: mentre stavano calando le ombre della notte, l'intervento di recupero si è concluso positivamente. Gli scout provenivano dal rifugio Viso in Francia.