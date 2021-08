Crollo palazzina in strada Bramafame: estratta una donna, si cerca anche una bambina sotto le macerie

Si cerca anche una bambina dopo il crollo della casa in via Bramafame 42

Una donna è stata estratta da sotto le macerie, mentre si cerca ancora una bambina nella palazzina di due piani crollata stamattina, poco dopo le 9, in strada Bramafame 42.



I vigili del fuoco riferiscono di sentire le richieste di aiuto della donna e stanno cercando di estrarla dai cumuli di cemento. Non c’è traccia, invece, della bambina la cui scomparsa sarebbe stata denunciata dal padre.



Una terza persona potrebbe essere ancora intrappolata. I vigili del fuoco hanno invece estratto vivo un uomo, trasportato in gravi condizioni in ospedale. Prima del crollo è stata udita una forte esplosione, forse dovuta a una fuga di gas.