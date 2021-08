Aggredisce con un coccio di bottiglia il cliente di un ristorante, dopo essere stato allontanato per molestie: arrestato

E’ successo qualche sera fa nella centrale piazza Emanuele Filiberto. Un cittadino nigeriano già noto alle forze dell’ordine per reati di rapina, lesioni e resistenza, ha infastidito alcuni clienti seduti a cena all’esterno di un ristorante della piazza.

L'uomo ha chiesto del denaro con molta insistenza e nel farlo ha urtato le persone sedute ai tavoli finché un avventore, amico del gestore dell’attività, è intervenuto in modo deciso facendogli attraversare la strada e dicendogli di non continuare a molestare le persone. Il nigeriano, apparentemente, ha seguito le indicazioni ma ben presto è ritornato davanti al ristorante e - passando innanzi al cliente che lo aveva allontanato - con fare minaccioso gli ha detto che l’indomani sarebbe tornato. Allontanato nuovamente, all’altezza di via Sant’Agostino il nigeriano ha afferrato da un tavolino una bottiglia di vetro, infrangendola, e si è scagliato contro l’uomo che lo aveva allontanato, riuscendo a ferirlo. La vittima si è procurata un vistoso taglio al polso destro, che ha necessitato di 7 punti di sutura.

La polizia ha successivamente rintracciato l’autore del fatto nella vicinissima via Milano mentre cercava di dileguarsi: il giovane, all’apparire dei poliziotti, ha rifiutato di fornire un documento di identità e di declinare le proprie generalità. Intuito che sarebbe stato portato in Questura, ha allora opposto una forte resistenza agli agenti e ha colpito con un calcio la Volante di Polizia, danneggiandola. Nella concitazione, il nigeriano ha causato delle escoriazioni alle braccia ai poliziotti, che sono riusciti a fermarlo definitivamente e lo hanno dunque arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato.