Nichelino, anziano investito in via Torino: ne avrà per un mese

Un incidente che poteva avere conseguenze decisamente peggiori, visto che è rimasto coinvolto un anziano, quello capitato nella tarda mattinata di ieri, martedì 24 agosto a Nichelino.

Verso le 11.30 il pedone è stato investito mentre attraversava la strada, lungo via Torino: colpito da un furgone, a poca distanza dalle strisce pedonali, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. E' stato lo stesso autista del mezzo a prestare i primi soccorsi, fermandosi immediatamente per chiamare il 112 ad intervenire.

Adesso l'uomo è ricoverato in ospedale in condizioni serie, per lui si parla di almeno un mese di prognosi.