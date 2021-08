Spediscono un armadio con 53 chili di droga nascosti all'interno: un arresto e due denunce [VIDEO]

Hanno cercato di spedire la droga tramite una normale (e ignara) società di spedizioni. Addirittura 53 chili, ma nascosti all'interno di un anonimo armadio, sistemati all'interno di due scomparti segreti.





Lo stratagemma però non ha funzionato: due addetti che hanno avuto a che fare con l'armadio che da Moncalieri doveva andare a Palermo si sono insospettiti: pesava molto di più di quanto era indicato nella bolla di accompagnamento. E così hanno chiesto ai carabinieri di vederci chiaro, intervenendo nella sede di Orbassano.

Dalle verifiche in breve è stata scoperta la sostanza stupefacente ed è stato arrestato un uomo di 54 anni, mentre due complici sono stati denunciati a piede libero per lo stesso reato.