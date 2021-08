L'inciviltà è di casa in via Pesaro, water abbandonato in mezzo alla strada

Accade a fine agosto, quando la città inizia a ripopolarsi dopo le ferie estive e le persone sono di rientro dopo qualche giorno al mare o in montagna. in via Pesaro, all'angolo con via Cigna, qualcuno ha pensato be di abbandonare un water in mezzo alla strada.

Un segnale di inciviltà preoccupante, in una zona di Torino nord che, assieme a corso Giulio Cesare e a corso Vercelli, è già alle prese con degrado e problemi: una pessima immagine, soprattutto per i turisti e chi arriva da fuori.

Perché quelle strade sono una delle arterie principali per chi arriva dall'autostrada Torino-Milano: non il modo migliore di approcciarsi con la nostra città e per chi magari è di passaggio, per recarsi in centro o a trovare parenti e amici.