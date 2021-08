Lezioni a distanza: il software per tenere alto il livello della didattica

La diffusione delle lezioni online, e della cosiddetta didattica a distanza, ha indubbiamente avuto una impennata nel corso del 2020. La pandemia ha portato a periodi di lockdown che hanno coinvolto anche la scuola, costringendo professori e alunni a una nuova sfida: insegnare tramite computer.

Ogni strumento ha un suo linguaggio; quindi semplicemente riprendere una lezione con videocamera, come se fosse in classe, non è sufficiente. Dopo un periodo di rodaggio, questo è sempre più chiaro, e gli insegnanti si stanno specializzando nel creare nuovi tipi di supporti video.

Non solo scuola: corsi online per adulti e professionisti

La didattica a distanza della scuola ha solo amplificato una realtà già esistente: quella dei corsi online. Lezioni di approfondimento per professionisti, oppure corsi di apprendimento per adulti anche partendo da zero, sono ormai diffusissimi sul web. Informatica, lingue straniere, finanza, social media sono solo alcuni degli argomenti che vengono trattati; ma davvero si possono creare corsi in ogni campo.

Un mercato così fiorente è sicuramente da sfruttare, ma utilizzando i giusti strumenti. Bisogna ovviamente preparare l’argomento e sapere come illustrarlo, ma è anche indispensabile trovare e utilizzare i dispositivi migliori per metterli online e diffonderli senza difficoltà.

In aiuto arriva Wondershare Democreator , che permette di riprendere con semplicità qualsiasi attività tu faccia su schermo, webcam e naturalmente audio. E’ quindi lo strumento giusto per video, tutorial o presentazioni.

Puoi registrare mentre fai una lezione in streaming, permettendo poi ai tuoi alunni di seguirla in un secondo momento. Oppure registrarla direttamente per poi sfruttare le funzioni offerte dal software per la post produzione. Con Democreator puoi modificare l’audio oppure il video, separatamente. Inoltre puoi aggiungere una serie di effetti, come fare una panoramica oppure ingrandire certi elementi. Ma anche modificare il puntatore e aggiungere scritte, elementi che rendono il video più accattivante o divertente, a seconda del tuo target.

L’importanza della personalizzazione

Perché una lezione sia seguita con attenzione e interesse, è importante che l’insegnante “ci metta la faccia”. Ascoltare solo una voce che illustra immagini, grafici o appunti diminuisce la relazione con lo studente; questo metodo va quindi limitato ad alcuni momenti della lezione stessa.

Democreator, nella versione più recente, ha in dotazione anche una funzione di riconoscimento facciale; applicandolo al video, è possibile cancellare lo sfondo e aggiungere diversi affetti.

Per la Registrazione Schermo, Democreator ha 3 modalità di registrazione disponibile. E’ possibile effettuare semplicemente una nuova registrazione in maniera tradizionale, tramite webcam; in tal caso, apparirai tu e lo sfondo, reale oppure quello che vorrei aggiungere durante il lavoro di post produzione. E’ quindi ovvio che se devi illustrare schemi o grafici, devi averli – o immaginare di averli – alle tue spalle.

Oppure agire sfruttando lo screen capture, e quindi riprendere quello che accade sullo schermo del tuo computer; un metodo largamente diffuso perché ti permette di fare lezione “in tempo reale” come davanti a una lavagna. Non dovrai far altro che spiegare ciò che compare sul tuo pc, potendo anche evidenziare o far scorrere slide, e chi ti ascolta potrà seguirti in ogni azione. Come detto prima, però, evita di scomparire per troppo tempo.

Infine, c’è la modalità di registrazione del gioco, pensata per i gamer, ma che può avere anche altre applicazioni. Oggi i video di spiegazione dei video giochi sono diffusissimi, e i gamer più esperti dei veri e propri punti di riferimento in questo settore. Se vuoi trasformare la tua passione in un lavoro, non lasciarti sfuggire questa occasione.

Cosa è Wondershare

I prodotti Wondershare sono utilizzati in 150 Paesi in tutto il mondo, in più di 10 lingue, per un totale di oltre 2 milioni di utenti ogni mese. Ha all’attivo 65 prodotti, e oggi puoi avere quello che fa per te con un grande sconto.

Dal 25 agosto 2021 parte infatti la Promo “Back to school”, che riguarda i prodotti Filmora, FilmoraPro, Uniconverter, Democreator, EdrawMax, EdrawMind, PDFelement. Per le tue lezioni online quindi, puoi comprare il software che ti permette di raggiungere l’obiettivo con uno sconto fino al 60 per cento. La promozione è valida fino al 30 settembre.